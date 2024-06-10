YAMAHA REVSTAR RS420 ヤマハ　レヴスタ　＋おまけ

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ヤマハ レヴスタ YAMAHAREVSTARRS420です。カラーは希少なマヤゴールド MayaGoldです。金欠なので出品します。ペグをGOTOHSG301に交換してあります。プラペグなのでヘッドが軽くて楽です。純正のペグもお付けします。音出し問題なしです。弦は1ヶ月前に張り替えたばかりです。5フレットあたりに5mm程度の指板欠けがあります(画像参照)。手が当たる部分ではないので演奏面での支障は特に感じませんが、ご理解の上ご購入ください。その他は美品だと思います。おまけでギターケースもお付けします。ケースに入れてダンボールに梱包して発送します。