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- YAMAHA REVSTAR RS420 ヤマハ レヴスタ ＋おまけ
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商品詳細
ヤマハ レヴスタ YAMAHAREVSTARRS420です。カラーは希少なマヤゴールド MayaGoldです。金欠なので出品します。ペグをGOTOHSG301に交換してあります。プラペグなのでヘッドが軽くて楽です。純正のペグもお付けします。音出し問題なしです。弦は1ヶ月前に張り替えたばかりです。5フレットあたりに5mm程度の指板欠けがあります(画像参照)。手が当たる部分ではないので演奏面での支障は特に感じませんが、ご理解の上ご購入ください。その他は美品だと思います。おまけでギターケースもお付けします。ケースに入れてダンボールに梱包して発送します。
http://narcologia.ru/goods/freshman972256.html
http://narcologia.ru/goods/organization98962.html
http://narcologia.ru/goods/navigate709230.html
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