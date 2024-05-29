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即購入禁止！フィギュアーツ　バッキー・バーンズ
商品番号 S60150831785
商品名

即購入禁止！フィギュアーツ　バッキー・バーンズ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最近、説明欄・プロフィールを見ずに購入する方が多く、トラブルにもなっております！購入前に必ずコメントをお願いします！プロフィールも必ず一読お願いします！こちら、S.H.Figuartsバッキー・バーンズ(ファルコン\u0026ウィンター・ソルジャー)になります。開封済み品です。付属品は画像②のとおりです。欠品は無いかと思います。本体は何度か動かしましたので、多少の使用感はあるかもしれません。パッケージには痛みや汚れがございます。本体の可動に関しては、緩さもなく、問題無いかと思います。あくまで、素人管理・検品のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。MARVELマーベルMCUCINEMATICUNIVERSEシネマティック・ユニバースアイアンマンキャプテン・アメリカスパイダーマンAVENGERSTHEFALCONANDTHEWINTERSOLDIERBUCKYBARNES
http://narcologia.ru/goods/parenthesis911044.html
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