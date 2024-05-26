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「鬼滅の刃」全巻と外伝のセットです。アニメイトで購入時の箱のままで送らせて頂きます。購入後1〜2回程度読んであとはこの箱に入れて暗所保管していました。状態は写真で確認してください。2枚目のお写真の所だけ少しの折り目がありました。映画館でもらったポストカードと本も一緒に送らせて頂きます。#鬼滅の刃#漫画#マンガ#吾峠呼世晴#集英社#ジャンプ#ジャンプコミックス