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鬼滅の刃　全巻
商品番号 J82832520086
商品名

鬼滅の刃　全巻
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「鬼滅の刃」全巻と外伝のセットです。アニメイトで購入時の箱のままで送らせて頂きます。購入後1〜2回程度読んであとはこの箱に入れて暗所保管していました。状態は写真で確認してください。2枚目のお写真の所だけ少しの折り目がありました。映画館でもらったポストカードと本も一緒に送らせて頂きます。#鬼滅の刃#漫画#マンガ#吾峠呼世晴#集英社#ジャンプ#ジャンプコミックス
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