ドゥ・ユ・ワナ・ダンス Blu-Ray初回限定 特典付き

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グッズ種類···その他ジャンル···女性アイドルご覧頂きありがとうございます。即購入OKももクロ初ももいろクローバーZが2018年10月7日舞浜アンフィシアターにて行い、収録されたBlu-Rayです。初回限定盤封入特典全てあり！！！①56ページ舞台写真②オリジナル大判バンダナ③アクリルスタンドキーホルダー新品未開封品個人管理のため神経質な方はご遠慮ください。