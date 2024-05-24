進撃の巨人 3 初回限定版 DVD 諫山創★未開封 特典付き

大人気アニメ「進撃の巨人3」のDVDです。シュリンク入りの新品未開封品、初回特典付きです。※状態は写真でご判断下さい。【556】諫山創の大ヒット・コミックに基づくTVアニメ。巨人がすべてを支配する世界。巨人の餌と化した人類は自由と引き換えに巨大な壁を築き、侵略を防いでいた。外に出ることを夢見る少年、エレンは仮初めの平和に違和感をおぼえが……。■あらすじ街を襲う巨人の恐怖と人々の絶望を描いたアクションアニメ第3巻。「ウォール・マリア」破壊のきっかけとなった巨人と対峙していたエレンは、立体機動装置を作動させ、巨人の急所であるうなじを狙い攻撃を加えるが…。第5話から第7話を収録。■初回特典・Blu-rayDiscビジュアルノベルVol.1収録時間:約2時間監修:諫山創ゲームキャラクターデザイン:なまにくATK(ニトロプラス)1.「Lostinthecruelworld(ミカサ外伝)」シナリオ:瀬古浩司2.「悔いなき選択[予告](リヴァイ\u0026エルヴィン過去編)」シナリオ:砂阿久雁(ニトロプラス)制作協力:ニトロプラス、プロダクションI.G※ゲームの仕様上、特典DiscはBlu-rayとさせていただきます。・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろしプラスリーブケース・EDイラストカード・12Pオールカラー・スペシャルブックレット・豪華デジパック仕様■映像特典・「進撃の巨人」ちみキャラ劇場\"とんでけ!訓練兵団\"■スタッフキャスト原作:諫山創(別冊少年マガジン連載/講談社)監督:荒木哲郎シリーズ構成:小林靖子キャラクターデザイン:浅野恭司音楽:澤野弘之制作:WITSTUDIO制作協力:ProductionI.Gキャストエレン・イェーガ―:梶裕貴ミカサ・アッカーマン:石川由依アルミン・アルレルト:井上麻里奈ジャン・キルシュタイン:谷山紀章リヴァイ:神谷浩史エルヴィン:小野大輔#梶裕貴#石川由依#荒木哲郎#DVD#アニメ#進撃の巨人#諫山創



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