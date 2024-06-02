数ある中から、商品をご覧いただきありがとうございます。絶版「マリアオラクルカード」ドリーン・バーチュー帯付きの美品です。正規品。セット内容◯カード 44枚◯日本語版ガイドブック自宅保管していたものですので、気になる方は購入をお控えください。※他のフリマサイトにも出品しています。そちらで購入された際はページがなくなりますのでご了承ください。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。どうぞよろしくお願いします。



【美品絶版】帯付き マリアオラクルカード ドリーン・バーチュー 第17弾



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