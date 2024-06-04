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ラブライブ!サンシャイン‼︎函館ユニットカーニバルBlu-rayメモリアルボックス
商品番号 A53554964047
商品名

ラブライブ!サンシャイン‼︎函館ユニットカーニバルBlu-rayメモリアルボックス
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年4月に函館で開催されたSaintSnowPRESENTS　LOVELIVE!SUNSHINE!!HAKODATEUNITCARNIVALのBlu-rayMemorialBOXになります。購入後に2、3回ほど視聴後保管しておりました。外包装￼に小キズ等ありますが、ディスク、ケース、外箱には傷汚れはありません。アニメイト購入特典のポストカードフォルダ、キャンパスショルダートートもつけます。検索用SaintSnowAqoursAZALEACYaRon!GuiltyKiss函館アリーナユニット
http://narcologia.ru/goods/financier880760.html
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