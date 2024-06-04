ラブライブ!サンシャイン‼︎函館ユニットカーニバルBlu-rayメモリアルボックス

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商品詳細
2018年4月に函館で開催されたSaintSnowPRESENTS LOVELIVE!SUNSHINE!!HAKODATEUNITCARNIVALのBlu-rayMemorialBOXになります。購入後に2、3回ほど視聴後保管しておりました。外包装￼に小キズ等ありますが、ディスク、ケース、外箱には傷汚れはありません。アニメイト購入特典のポストカードフォルダ、キャンパスショルダートートもつけます。検索用SaintSnowAqoursAZALEACYaRon!GuiltyKiss函館アリーナユニット
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