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【新品】「二十五、二十一 : プレミアム版」 Blu-ray
商品番号 O49667521347
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【新品】「二十五、二十一 : プレミアム版」 Blu-ray
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 35,555 円
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商品詳細

1点のみです。定価以上の金額取り寄せたため値段設定はご了承下さい。韓国盤　日本語字幕はありません韓国ドラマキム・テリ、ナム・ジュヒョク主演のドラマ「二十五、二十一:プレミアム版」Blu-ray12DISCフォトブック112Pナンバリングカード先入金特典スペシャルブックシナリオ集2話分(4話＆9話)ナ・ヒドのダイアリー600日手紙+封筒ペク・イジンUBS社員証2521テスト印刷サインポストカード特典DISC1枚印画写真16種+封筒新品未開封ので中身足りないの場合ご対応いたしかねますことご了承の程よろしくお願い致します。
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