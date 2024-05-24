弱虫ペダル3巻から52巻（非全巻）

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弱虫ペダル3巻から52巻になります。6、8、24、42、43、49巻はありません。保存について、タバコ、ペットなしで、日光が当たらない状態で保管していました。全て新品にて購入しました。素人保管ですので、状態については必ず写真で確認の上、ご購入をお願いいたします。よろしくお願いいたします。#弱虫ペダル#漫画