メガドライブ　ソフト　4本セット MEGA DRIVE

メガドライブソフト4本セットです。小傷や擦れありますが、遊ぶ分には問題ないと思います。ソフトのみです。⚫︎サンダーフォース 2、3、4⚫︎ダライアス2レトロフリークで遊んでました。サンダーフォース3と4は、メガドライブの中でも傑作の部類に入ると思います。当初、異常に難しいと感じましたが、敵のアルゴリズムを推測するインスピレーションが芽生え始めると猛攻を凌げるようになりました。サンダーフォース2は1980年代のゼビウス全盛期からの進化の過程で、サンダーフォースシリーズのアウストラロピテクス的なゲームだと思います。初代サンダーフォースが発売されたPCゲーム黎明期のカオス感もあり、私は楽しめました。ぜひ、トライして頂きたく出品いたします。バラ売り、値下げ不可MEGADRIVEメガドライブサンダーフォースダライアスシューティングシューティングゲームセガSEGAテクノソフトテクモ



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