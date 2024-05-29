CBT PASS第6版（歯科CBT対策）2冊セット

2023年3月頃購入しました。定価 問題集1:8250円問題集2:9350円2冊とも付録のシートがついています。目立った汚れはありませんが全体的にチェックやラインが引いてあります。問題集2（臨床系）では、表紙の右上に若干折り目がついています。予めご了承下さい。



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