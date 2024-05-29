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CBT PASS第6版（歯科CBT対策）2冊セット
商品番号 W69128450786
商品名

CBT PASS第6版（歯科CBT対策）2冊セット
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年3月頃購入しました。定価　問題集1:8250円問題集2:9350円2冊とも付録のシートがついています。目立った汚れはありませんが全体的にチェックやラインが引いてあります。問題集2（臨床系）では、表紙の右上に若干折り目がついています。予めご了承下さい。
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