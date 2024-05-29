OVA-BOX ジャングルはいつもハレのちグゥ EMOTION the Best

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平和を愛し求め続けてきた気遣い気苦労ツッコミ少年ハレと唯一絶対無敵に神秘で不思議な美少女(?)グゥのブラックギャグアニメがデラックスでFINALなスペシャルプライスのOVA-BOXとして登場!!制作年度:2002-2003年【「デラックス」全12話+「FINAL」全14話収録】■「ジャングルはいつもハレのちグゥデラックス」1話「新キャラ」2話「人妻もデラックス」3話「ちょっと待ってマリィたん」4話「第二回」5話「黒くて硬くててらてら光ってて暗くて狭くて湿ったところが好きなわりに速いせーぶつ」6話「スキスキおじいさんバーサーカー」7話「トキメキぴよマイエンジェル」8話「胸毛大陸」9話「傾向と対策」10話「原因と結果」11話「DOGGIEANDBUNNY(前編)」12話(最終話)「DOGGIEANDBUNNY(後編)」■「ジャングルはいつもハレのちグゥFINAL」1話「ごあいさつ」2話「リタ」3話「学園天国」4話「学園地獄」5話「ともだち」6話「帰ってきたヨッパライ」7話「胸毛の黙示録」8話「てけてけラヴェンナ」9話「RPGお試し版」10話「RPG海賊版」11話「もう恋なんてしない」12話「ボクのおとうさん」13話「硝煙は口紅の香り(前編)」14話(最終話)「硝煙は口紅の香り(後編)」OVA-BOXジャングルはいつもハレのちグゥEMOTIONtheBest(全26話,340分)国内正規品DVD3枚ディスクに目立つ傷は無いです。通常使用によるスリ傷やホコリの付着はご了承下さい。過度に状態を気になさる方は購入をご遠慮下さい。視聴出来れば良いという方のみご購入して下さい。NCNRでお願いします。専用、値下げには対応しません。(E6)#愛河里花子#渡辺菜生子#茂呂田かおる#真殿光昭#松岡由貴#井上和彦#保志総一郎#白鳥由里#岸尾大輔#皆川純子#石田彰#氷上恭子#置鮎龍太郎#森久保祥太郎#伊藤健太郎#宮田幸季#藤原啓治#玄田哲章#ジャングルはいつもハレのちグゥ#金田一蓮十郎#月刊少年ガンガン#EMOTION_the_Best#CD・DVD