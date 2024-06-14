NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

任天堂スイッチ引退セット2021年に購入いたしました。当初は友達が来た時に使用しておりましたが、頻度が減ってしまった為、この度出品いたします。使用頻度に関しては、来客時(月に1回あるかないか)、多少個人でも使用しました。(月に1回程度)出品内容としましてはNintendoSwitch本体(箱あり、動作確認済み、初期化済み)、大乱闘スマッシュブラザーズカセット、Joy-Con(赤、青、黄、紫)、ゲームキューブコントローラーアダプター、その他コンセント類になります。以下、注意事項となります。•セット販売になりますのでこれは要らないなどの要望にはお答えできません。•値下げする場合は周りの値段を見てしていくので交渉には応じません。・あくまで中古品ですので神経質な方はおやめください。(添付画像を良く見てお考えくださいませ)本体ですが、右上に1センチほどの傷がございます。(添付画像確認必須)テレビに繋いで利用しておりました為、個人としては気になりませんでしたが、気になる方は購入をおやめください。・可能な限り充電しての発送になりますが、到着時に充電が残っていない可能性も考慮してお考えください。•また購入後の返品はすり替え防止のため致しませんので、ご購入の際は、画像確認や質問でお願いいたします。#任天堂#Nintendo#Joy-Con#大乱闘スマッシュブラザーズ



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