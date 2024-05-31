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Protectionracketプロテクションラケット　スネアケース3006R
商品番号 L42992534708
商品名

Protectionracketプロテクションラケット　スネアケース3006R
ブランド名 プロテクションラケット
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロテクションラケットLPTR14SD6.5RS3006R-00スネアケースサイズ14x6.5内寸　直径43cm　　　深さ19cm美品ですがあくまで中古品なので神経質な方は入札お控えください種類···スネアアクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
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