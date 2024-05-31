Protectionracketプロテクションラケット　スネアケース3006R

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商品詳細
プロテクションラケットLPTR14SD6.5RS3006R-00スネアケースサイズ14x6.5内寸 直径43cm 深さ19cm美品ですがあくまで中古品なので神経質な方は入札お控えください種類···スネアアクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
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