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ニンテンドースイッチライトとソフト３本
商品番号 K42685684243
商品名

ニンテンドースイッチライトとソフト３本
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドースイッチライトゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム大乱闘スマッシュブラザーズドラゴンクエストトレジャーズ充電器本体は多少使用感があります。箱はありません。動作に問題はありません。ティアキンはダウンロード版なので本体に入ってます。スマブラはパッケージが見つからないのでモンハンのパッケージに入れてます。特にリセットとかしないのでご自身でリセットなどお願いします。一人暮らしの資金調達のために売りに出すため値引きはいたしません。手にとっていただけると幸いです。
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