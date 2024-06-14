CD　君を守りたい　PEACE BIRDS '88 ALL STARS

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HIROSHIMA’88THEMESONG君を守りたい/PEACEBIRDS'88ALLSTARSのCDです。断捨離中に発見しました。現在販売しているCDのサイズではないので再生して確認出来ていません。中古品であることをご理解頂ける方のみご購入お願いします。素人保管の為、見落とし等がありましたらご容赦下さい。バンド全員ではないようですが、参加者、所属するバンド名等は以下です。ARB,ZELDA,ECHOES,BARBEEBOYS,LA-PPISCH,AMAZONS,HOUNDDOG,ROGUE,REBECCA,THEBLUEHEARTS,ZIGZAG,REDWARRIORS,BAKUFUSLUMP,PEPPERBOYS,PERSONS,LOOK,SMILEY,THEShamrock,PEARL,HEARTLAND,安全地帯,桑名正博,小松康伸,佐木伸誘,佐野元春,篠原太郎,白井貴子,世良公則,永井真理子,野本直美,古村敏比古♯君を守りたい♯広島♯CD