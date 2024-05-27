G52 【PSP go クレードル】SONY PSPgo PB ピアノブラック

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SONYPlayStationPortablePSP-N1000PB専用クレードル専用ポーチシリコンカバー全て国内正規店で新品で購入したものです。荷物整理の為出品します。出品にあたり動作確認と初期化をしております。本体はシリコンカバー、液晶フィルムを使用しあまり遊ばなかった為、全体的にキレイだと思います。ただ画像ではわかりにくいですが、長期間シリコンカバーを付けたままにした為、表面にカバーの跡が付いています。付属品は全て揃っていると思いますが、画像にてご確認下さい。プチプチ等の緩衝材で梱包し発送します。梱包素材はリサイクルしております。トラブル防止の為、返品、交換、返金は致しません。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY#PSPgo#クレードル#希少#未使用#携帯ゲーム