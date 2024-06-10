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商品詳細
額田晃作 襤褸残照ぼろの美は2000年に発行された、貴重な本です。貴重な綿布を貧しい日本の農村、漁村では、布を繕う事で使い続けました。意図せず生まれた美です。画家である作者が収集した1000点のコレクションの一部です。今では、BOROは世界に通じるアートになりました。191ページ定価 3810円＋消費税表紙には、少しのヤケと縁に僅かの傷みが見られます。中はきれいなままの状態だと思います。こちらの主観ですので、映像からご確認下さい。
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ぼろの美 襤褸残照 額田晃作collection - Thursday Books
額田晃 ぼろの美 清文社2000年 - その他
ぼろの美―襤褸残照／額田晃作 | ON THE BOOKS
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襤褸残照 ぼろの美 額田晃作 collection」野良着 藍染 木綿古布 刺し子 ...
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画家そして歯科医 額田晃作
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