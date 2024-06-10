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額田晃　ぼろの美　清文社2000年
商品番号 O47054912555
商品名

額田晃　ぼろの美　清文社2000年
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,236 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額田晃作　襤褸残照ぼろの美は2000年に発行された、貴重な本です。貴重な綿布を貧しい日本の農村、漁村では、布を繕う事で使い続けました。意図せず生まれた美です。画家である作者が収集した1000点のコレクションの一部です。今では、BOROは世界に通じるアートになりました。191ページ定価　3810円＋消費税表紙には、少しのヤケと縁に僅かの傷みが見られます。中はきれいなままの状態だと思います。こちらの主観ですので、映像からご確認下さい。
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