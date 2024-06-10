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小学館の図鑑NEO 2冊、講談社の図鑑２冊、ポプラディア図鑑1冊
商品番号 X96211198336
商品名

小学館の図鑑NEO 2冊、講談社の図鑑２冊、ポプラディア図鑑1冊
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小学館の図鑑NEO(ネオ)と講談社の図鑑とポプラディア図鑑5冊セットになります。カバーありません・少し傷みある本もあります。※値下げ交渉ご遠慮下さい。送料込みバラ売り可能です。1,300円／1冊・科学の実験・宇宙・恐竜（DVD有）・生きもののふしぎ（DVD欠損）・鉄道「科学の実験あそび・工作・手品」ガリレオ工房/伊知地国夫定価:￥2,200「宇宙」池内了/半田利弘/大内正己/橋本樹明定価:￥2,200「恐竜」小林快次定価:￥2,200「鉄道」定価:¥2,200
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