Obsession Bob Carlos Clarke オブセッション　写真集



OBSESSION(オブセッション)―ボブ・カルロス・クラーク写真集



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OBSESSION(オブセッション)ボブ・カルロス・クラーク写真集出版社‏:‎トレヴィル発行年‏:‎1987アマゾンより人工着色、フォトモンタージュ等の技法を駆使し、SM‐ボンデージ\u0026フェティシズム、マチズム、デッド・テック、アーバン・バイオレンス、マシーンといったポップ・カルチャーのシンボル群を素材に全く独創的で洗練されたエロティシズムの世界を生みだしたロンドンの若き天才写真家ボブ・カルロス・クラークのセクシュアル・ファンタジー。