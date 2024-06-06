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- 【茶道具】水次（水注・みずつぎ） 片口水注 桐紋菊紋
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商品詳細
親戚の倉庫で見つけました。気に入ってくださった方にお譲りできたら、ありがたいです。よろしくお願いいたします。＊柄違い（銀杏・イチョウ）も出品中です。よろしかったら併せてご覧くださいませ。サイズ（約）横 27cm高さ 14.5cm【茶道具】水次（水注・みずつぎ）片口水注桐紋菊紋秋伝統工芸工芸美術
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