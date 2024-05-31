STEEL EMPIRE(鋼鉄帝国)【・MD欧州版】

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■商品説明『鋼鉄帝国』は、1992年3月13日に日本のホット・ビィから発売されたメガドライブ用横スクロールシューティングゲーム。18XX年を舞台に自機の「エトピリカ」および「ゼッペロン」を操作し、軍事国家モーターヘッドの侵略からシルバーヘッド共和国を守る事を目的としている。初リリース日：1992年3月13日モード：シングルプレイヤーコンピュータゲームジャンル：一騎当千方式のシューティングゲーム開発元：ホット・ビィ、FlyingEdge、メビウス、スターフィッシュ・エスディ、Hot-BCo.,Ltd.プラットフォーム：メガドライブ販売元：ホット・ビィ、FlyingEdge、スターフィッシュ・エスディ、テヨン■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo