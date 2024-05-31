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SHINeeテミン公式グッズセット
商品番号 L72648382844
商品名

SHINeeテミン公式グッズセット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHINeeテミン公式グッズのセットです。①SHINeeWORLD2016ライブツアーの公式グッズ　スポーツタオル※未使用のまま保管しておりました。②SHINeeWORLD2017ライブツアーの公式グッズ　クリアうちわ※新品未開封※外装の袋が折れ曲がっています。③韓国smStore公式ハンドミラー※新品未開封※韓国smtownの公式ストアで購入しました。④韓国smStoreキーホルダー※中古品、美品⑤韓国smStoreネームピンバッジ※中古品、美品新品未使用品も全て自宅保管です。ご理解いただける方のまご検討ください。大変恐縮ですが、バラ売りでの対応はしておりません。よろしくお願いします。SHINee、シャイニー、テミン、TEMINofficialgoodsswj
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