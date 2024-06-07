ニンテンドー3DS メタリックレッド 本体 おまけソフト モンハン 4本 ...

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「ニンテンドー3DSメタリックレッド」任天堂定価:￥14286動作確認済みです。大切に使用してきましたのでキレイな状態かと思いますが、小傷やスレ、汚れなどもあるかと思います。写真にてご確認をお願い致します。おまけソフト4本お付けします。モンスターハンター4モンスターハンター4GモンスターハンターXXダブルクロス大人の常識力トレーニングバラ売りは不可。モンハンは楽しいです。プロハンにはなれませんでしたが練習してベビーボウガンを使うのが好きでした。ご覧いただきありがとうございます。見落としなどあるかもしれません。気になる点がありましたらご質問等お願いします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS