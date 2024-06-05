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ヤマハチューバマウスピース シグネチャー セルジオ・カロリーノモデル
商品番号 O68892323170
商品名

ヤマハチューバマウスピース シグネチャー セルジオ・カロリーノモデル
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは暫くアンサンブル・ソロで使用しておりました。シャンク差込痕や擦り傷がございますが、凹み・変色・打痕といった大きなダメージは特にありません。箱はございません。スペック：リム内径32.44mm、スロート7.50mm、リムはやや平たく内側が鋭い、カップはやや浅くVとUの中庸(リム下を少し深くし、ボリュームを増してあるCカップのようです)、アメリカンシャンク手持ちのフロントピストンCチューバに使用しておりました。音の輪郭もはっきりしており、重宝致しましたが、最近は使用機会がなくなった為、今回出品致します。
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