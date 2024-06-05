ヤマハチューバマウスピース シグネチャー セルジオ・カロリーノモデル

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こちらは暫くアンサンブル・ソロで使用しておりました。シャンク差込痕や擦り傷がございますが、凹み・変色・打痕といった大きなダメージは特にありません。箱はございません。スペック：リム内径32.44mm、スロート7.50mm、リムはやや平たく内側が鋭い、カップはやや浅くVとUの中庸(リム下を少し深くし、ボリュームを増してあるCカップのようです)、アメリカンシャンク手持ちのフロントピストンCチューバに使用しておりました。音の輪郭もはっきりしており、重宝致しましたが、最近は使用機会がなくなった為、今回出品致します。