値下げ❗レディプレジデント～大物 完全版 ブルーレイBOX2〈6枚組 ...

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商品詳細
クォン・サンウさんの代表的なドラマです。最優秀男優賞をとった名演技の数々をご覧ください。特典が見たくて買ったので、中身は新品同様で、付録も当初のままです。少しなら価格相談応じます。「レディプレジデント～大物完全版ブルーレイBOX2〈6枚組〉」クォン・サンウ/コ・ヒョンジョン/オ・ジョンロク定価:￥19000#クォン・サンウ#コ・ヒョンジョン#オ・ジョンロク#CD・DVD
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