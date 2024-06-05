土師器　平盃　一対　　平安時代末期　長野県上田市出土　酒器　ぐい呑

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土師器 平盃 一対平安時代末期 長野県上田市出土(赤)高さ2.1㎝ 口径6.9〜7.2㎝(白)高さ1.7㎝ 口径6.8㎝素朴で味わいのある土師器の平盃です。赤く焼けたものと白く焼けたものがあったため、紅白の平盃一対として販売します。この平盃は、同時に出土したものの一つに、大正時代に長野県上田市の平安時代末期の遺構から出土したとの記載があったため、制作年代を平安時代末期としています。この陶片類をまとめて入手当初は、土で覆われ状態も色もわかりませんでしたが、水で土を洗い流したところ、この2点がきれいな状態で出てきました。酒器として使うと土臭がするため、葉っぱや和紙を乗せて小皿としてお使いになることをおすすめします。発掘品のため小さな欠けやシミがあるため、画像をよくご覧ください。盆は付きません。他サイトでも出品しています。先に売約となった場合は何卒ご了承ください。#土師器 #須恵器 #縄文土器 #弥生土器 #土偶 #土器 #アート #歴史資料 #古代史 #平安時代#骨董 #古美術 #アンティーク #古陶磁 #酒器 #ぐい呑