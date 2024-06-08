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ターレンス レンブラント ソフトパステル ハーフ 120色セット
商品番号 C54714671600
商品名

ターレンス レンブラント ソフトパステル ハーフ 120色セット
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 7,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レンブラントソフトパステルハーフ120色セット(60色＋ハーフ60色)紙箱入り半年位前に購入しましたが、必要なくなったので出品します。新品未開封です。よろしくお願いいたします。商品説明オランダ王室から「ROYAL」の称号を授けられた、ロイヤルターレンス社が誇る「レンブラントソフトパステル」プロのニーズに応えたソフトでしなやかな質感と鮮やかな発色。高い色純度と耐光性、優れた配色バランスと着色性の最高品質のソフトパステルです。[仕様]サイズ：47×265×277mm重さ：1840gケース：紙箱入りメーカー希望小売価格¥26,950(税込)#TALENS#REMVRANDT
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