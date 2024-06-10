パロディウスだ！！　PCエンジン

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2023年５〜6月にかけて2つの機器で動作確認済みです。PCエンジン ソフト比較的状態良好ですが、ケース表面の薄い傷や、スリーブのベタつきあります。物により程度の差があります。ご了承ください。R-TYPE1R-TYPE2ボンバーマンボンバーマン'93ボンバーマン'94麻雀学園 MILD東間宗四郎登場 P-47TVスポーツ アイスホッケー凄ノ王伝説スーパー桃太郎電鉄スーパー桃太郎電鉄Ⅱ桃太郎活劇桃太郎伝説Ⅱパワーリーグ3パワーリーグ4プロ野球ワールドスタジアムプロテニスワールドコートフォーメーションサッカーヒューマンカップ'90フォーメーションサッカーonJリーグパワーイレブンファイヤープロレスリング2ndboutファイヤープロレスリング3レジェンドバウトオーダイン 妖怪道中記ビクトリーラン 栄光の13,000キロあっぱれゲートボールドラゴンスピリット 出たな！！ツインビーパロディウスだ！ 神話からお笑いへ源平討魔伝 源平討魔伝 巻ノ弐 スーパースターソルジャー グラディウス NEUTOPIAニュートピア NEUTOPIAニュートピア2ファイナルラップ・ツイン ワルキューレの伝説ドラゴンセイバーガンヘッド サイバーコア F1サーカス エアロブラスターズアトミックロボキッドサイバーナイトファイナルソルジャー