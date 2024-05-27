seventeen ミンギュ　トレカ　缶バッジ　まとめ売り

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商品詳細
seventeenミンギュのトレカ等のまとめ売りです。中身確認のため開封しましたが、その後暗所にて保管しており、新品未使用です。海外製品であるため、初期傷、初期汚れ気にしない方お願いします。内容は写真の通りです。FMLFMLhmv特典ケレンfacethesunlove缶バッジハイブインサイトfollow全てcarat盤の箱の中に入れ、防水処理＋気泡緩衝材（プチプチ）orプチプチ付き封筒にて発送します。★プロフィールご一読ください他にもSEVENTEENのグッズ等出品していますのでよろしければご覧ください。#ちーころsvtでまとめてみれます。
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