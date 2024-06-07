t-t3-118 萬古焼笹蓋置 松尾流十代不染斎宗吾書付 茶道具 茶会 ...

径5.7㎝ 高さ4㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方がおられましたらよろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ #インテリア #雑貨骨董 アンティーク レトロ アート インテリア 和雑貨 古美術品 明治 大正 昭和種類...茶道具



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