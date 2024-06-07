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t-t3-118　萬古焼笹蓋置　松尾流十代不染斎宗吾書付　茶道具　茶会
商品番号 C80255032503
商品名

t-t3-118　萬古焼笹蓋置　松尾流十代不染斎宗吾書付　茶道具　茶会
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

径5.7㎝　高さ4㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方がおられましたらよろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ　#インテリア　#雑貨骨董　アンティーク　レトロ　アート　インテリア　和雑貨　古美術品　明治　大正　昭和種類...茶道具
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