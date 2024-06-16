KCON ユジン トレカ ステッカー

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商品詳細
withmuuの通販でzb1のKCONグッズを購入した際の特典トレカとステッカーです。ユジンのトレカとボイプラステッカーをお付けします。公式通販のため、完全正規品となります。即購入可防水+ダンボール補強致します。(硬質ケースは+25円)Tシャツか欲しい方は1枚+1000円でお付けいたしますのでお声がけ下さい。#zb1#ユジン
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