現代日本ラジオドラマ集成

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商品詳細
社団法人日本放送作家協会創立三十周年記念出版現代日本ラジオドラマ集成1989年9月18日発行社団法人日本放送作家協会 編本体価格6,900円昭和20年代、戦後の荒涼とした時代に受け入れられた黄金期FM放送の開始TVの普及を経て現在に至る（1989）ラジオドラマの名作35作家・35篇を集成。菊版（150×220㎜）厚さ 約65㎜890ページ映像の時代のもっと前華やかなりし「ラジオドラマ時代」音と言葉の世界の魅力満載！
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