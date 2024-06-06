【即購入可】 (G)I-DLE 公式ペンライト　vol.2 新品未開封

(G)I-DLE公式ペンライトvol.2新品未開封です。1枚目写真の左側の新品未開封の物が商品です。右側のペンライトは見本ですので、左側の未開封の新品のみ発送致します。（乾電池は付きません）質問などございましたらコメントからお願い致します。こちら即購入可能でございます^^



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