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【即購入可】 (G)I-DLE 公式ペンライト　vol.2 新品未開封
商品番号 L52798022151
商品名

【即購入可】 (G)I-DLE 公式ペンライト　vol.2 新品未開封
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,515 円
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商品詳細

(G)I-DLE公式ペンライトvol.2新品未開封です。1枚目写真の左側の新品未開封の物が商品です。右側のペンライトは見本ですので、左側の未開封の新品のみ発送致します。（乾電池は付きません）質問などございましたらコメントからお願い致します。こちら即購入可能でございます^^
http://narcologia.ru/goods/waveform472817.html
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