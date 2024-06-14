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プレイステーション5 ディスク版
商品番号 B98705365080
商品名

プレイステーション5 ディスク版
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5ディスク版CFI-1200A2作品ほどプレイしましたがあまり時間がとれずに手放す事にしました。アルコール消毒、初期化した上で発送させて頂きます。使用時間は50時間程度だと思います。購入日は23年2月4日です。※ヤマダの＋2年延長保証に入っています。何か質問あればコメントお願いします。
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