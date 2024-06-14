プレイステーション5 ディスク版

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商品詳細
PS5ディスク版CFI-1200A2作品ほどプレイしましたがあまり時間がとれずに手放す事にしました。アルコール消毒、初期化した上で発送させて頂きます。使用時間は50時間程度だと思います。購入日は23年2月4日です。※ヤマダの＋2年延長保証に入っています。何か質問あればコメントお願いします。
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