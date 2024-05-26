BLACKPINK -R- PHOTOBOOK ROSE ロゼ 写真集 おまけ

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※お値下げ・お取り置き・専用不可※最終値下げKtown4uで予約をして買いました。確認のために開封をしてその後は保管をしてました。最初からの小さな折れがあります（写真8枚目）。1次予約特典のクリアバッグ付きです。クリアバッグは開封をしてないため状態についてはわかりかねます。グッズ整理のためお譲りいたします。おまけでポストカード4枚お付けします。（ポストカードはYG、K4のものではございません）中古品のためご納得の上ご購入ください。‬※2枚目の写真はイメージですSpecialEdition初回限定盤PHOTOBOOK(204P)PHOTOCARD(3ea)STICKERSETRANDOMINSTAXPHOTOFILM(1of26)初回特典ビニールバッグおまけポストカード4枚