2023年度版 建築基準関係法令集

線引き、インデックス済少量のメモがありますが、試験で問題なく使いましたので、このまま受験しても大丈夫だと思います過去問に直結する内容のメモのみですカバーをつけて大事に使いましたので、全体的にとても綺麗な状態です「2023年度版建築基準関係法令集」TAC株式会社(建築士講座)#TAC株式会社建築士講座#TAC株式会社_建築士講座#本#土木・建築／建築



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