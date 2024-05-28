EXO チャニョル　DVD FILMLIVE 通常盤　トレカ　スマプラ

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商品詳細
EXOFILMLIVEJAPANTOUR-EXOPLANET2021 未視聴通常盤2DVDトレーディングカードデザインB未使用スマプラムービーチャニョルトレカは両面補強しDVDケースに入れてクッションシートで補強して発送致します。プラス1000円でBlu-rayへ変更可能Blu-rayをご希望の方は購入前にコメントからお知らせ下さい。即購入○ベッキョンスホシウミンチェンギョンス DOチャニョルカイセフンレイDVDBlu-rayデザインBデザインA
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