★海外限定★ 林襄 リンシャン mizuki 写真集 與你襄愛 ガールズ

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商品詳細
台湾：Rakutenmonkeys(楽天モンキーズ)のチアリーダー：林襄(リンシャン、mizuki)の2nd写真集『與你襄愛』です。20×20cmと9×18cmのポストカードが特典として付属します。【緊急再版】林襄寫真書-與你襄愛リン・シャン（Mizuki）2nd写真集数量限定版「與你襄愛－私に恋しましょう－」品番：BRZE.01629012905#林襄#リンシャン#mizuki#楽天モンキーズ#楽天ガールズ
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