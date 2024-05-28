PlayStation 5 (CFI-1100A01)

ディスクドライブ搭載のPS5です。購入しましたが、あまり遊ばなかったので出品させて頂きます。以下のセットとなります。-本体-コントローラー-スタンド-電源ケーブル-HDMIケーブルお値下げ交渉はご遠慮ください。***注意事項***-細かな傷など気にされる方はご遠慮下さい-すぐに購入されても問題ないですが、ご不明点は購入前にお願いします。取引画面では質問をお受けしません。-受け取り、支払い遅れる方は購入前にご相談下さい。-ゆうゆうメルカリ便\u003c-\u003eらくらくメルカリ便の変更をする場合があります。-梱包はリサイクル資材で行う場合があります。-万一返品になった際は送料をご負担ください。



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