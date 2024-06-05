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BTS 防弾少年団 SUGA ユンギ 額縁 フレーム マスター
商品番号 C25237318106
商品名

BTS 防弾少年団 SUGA ユンギ 額縁 フレーム マスター
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有名マスタニムのBTSSUGA額縁フレームになります。アクリルです。シートも剥がしていない状態です。サイズA3購入希望の方は1度コメント入れて下さい。
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