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商品詳細
8/12ワイアレスヘッドホンを他で購入いただきましたので、無くした分お値引きしています。プレイステーション4とVRのセットです。どっぷりとゲームを満喫できるフルセットです。1枚目の写真がお譲りする商品全て(コントローラーの充電ドックの箱を写し忘れです)2枚目の写真はDaysofPlaySpecialPackの箱の中身を出した状態。3枚目の写真はDaysofPlaySpecialPackの中身の説明です。デュアルショック4は元々付いていたブラックのものと後から購入したレッド迷彩の2個あります。VR用のシリコンカバーとレンズフィルムで完全防御しています。ゲームをする暇がほとんどなかったため、使用頻度は少なく全てキレイです。PS5PS4フルセット
http://narcologia.ru/goods/secretarial225716.html
http://narcologia.ru/goods/protein315634.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate396148.html
新しい到着 PS4 Pro 1TB, PS VR, シューティングコントローラー, 他 ...
PS4 Pro CUH-7200BB02 ホワイト1TBと PSVR他のセット | labiela.com
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PS4 Pro PSVR ソフトセット | labiela.com
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ps4 pro 1TB（コントローラー2個とコントローラースタンド付き） 上品 ...
全品送料0円 PlayStation VR +シューティングコントローラー+FARPOINT ...
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