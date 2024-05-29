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商品詳細
※特に大きい傷、汚れ等も無く状態非常に良です。共箱、共布あり。サイズ直径:約11.5cm 高さ:約9cm 配送はメルカリ便を利用します。何か質問ありましたらコメント下さい(^-^)/あとプロフの確認もお願いします。
http://narcologia.ru/goods/marshal450180.html
http://narcologia.ru/goods/response272842.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture504741.html
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三輪 栄造 作 白萩茶碗 - 陶芸
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三輪 栄造 作 白萩茶碗
三輪栄造 萩茶碗 | GALLERY 旭
三輪 栄造 作 白萩茶碗 - 通販 - gofukuyasan.com
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三輪 栄造 作 白萩茶碗
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