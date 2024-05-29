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三輪　栄造　作　　白萩茶碗
商品番号 I82985646005
商品名

三輪　栄造　作　　白萩茶碗
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 35,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※特に大きい傷、汚れ等も無く状態非常に良です。共箱、共布あり。サイズ直径:約11.5cm　高さ:約9cm　配送はメルカリ便を利用します。何か質問ありましたらコメント下さい(^-^)/あとプロフの確認もお願いします。
http://narcologia.ru/goods/marshal450180.html
http://narcologia.ru/goods/response272842.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture504741.html
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