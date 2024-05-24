《すぐ発送》原神Genshin HEYTEA 限定コラボ1+2 まとめ買いセット

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即購入大歓迎です。「mihoyo公式品」甘雨アクスタA+B 甘雨BIGアクスタ １点申鶴アクスタA+B 申鶴BIGアクスタ １点甘雨扇子 1点申鶴扇子 1点紙スリープ 2点ステッカー 1点コラボ袋2点(紙袋1と不織物袋1)の13点まとめ買いセットです。衛生面の観点からコップは販売しません。現在在庫あるので、ご購入する場合すぐ発送します。特に紙袋と紙スリーブに細かいキズや破損など初期傷のある場合がございます。ご了承の上でのご購入よろしくお願い致します。複数の商品を購入した場合、お値引きいたします。事前に連絡してください。他に質問があればも遠慮なく聞いてください。