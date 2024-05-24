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《すぐ発送》原神Genshin HEYTEA 限定コラボ1+2 まとめ買いセット
商品番号 L70461624060
商品名

《すぐ発送》原神Genshin HEYTEA 限定コラボ1+2 まとめ買いセット
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎です。「mihoyo公式品」甘雨アクスタA+B　甘雨BIGアクスタ　１点申鶴アクスタA+B　申鶴BIGアクスタ　１点甘雨扇子　1点申鶴扇子　1点紙スリープ　2点ステッカー　1点コラボ袋2点(紙袋1と不織物袋1)の13点まとめ買いセットです。衛生面の観点からコップは販売しません。現在在庫あるので、ご購入する場合すぐ発送します。特に紙袋と紙スリーブに細かいキズや破損など初期傷のある場合がございます。ご了承の上でのご購入よろしくお願い致します。複数の商品を購入した場合、お値引きいたします。事前に連絡してください。他に質問があればも遠慮なく聞いてください。
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