藤井 風 HEHNタオル

【藤井風HEHNタオル】2020年7月にオフィシャルストアで購入した物です。タオルとしては未使用ですが到着後すぐ開封水通しの為一度洗濯をし衣類収納ケースにて保管していました。最初からか保管中か不明ですが糸がほつれている一帯があります。（写真参照）ネコポス用段ボールに収まるように畳んで発送させていただきます。★中古品のご理解いただける方のご購入お願いします。人気ソロアーティスト...藤井風