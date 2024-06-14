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たまごっち　ビデオ　VHS ⭐︎ビデオで発見‼︎ たまごっち ⭐︎ レトロ
商品番号 W75073520203
商品名

たまごっち　ビデオ　VHS ⭐︎ビデオで発見‼︎ たまごっち ⭐︎ レトロ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２０年以上前に購入したものです。目立った汚れや傷は確認できませんが、自宅保管品のため、状態は写真でご確認ください。※VHSの機械が自宅にないため、中身の確認はできておりません。現在断捨離中です。他にもたまごっち関連の出品をしております。よろしければご覧ください♪
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