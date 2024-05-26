Xbox Series S　512GB　ホワイト　RRS-00015

今月９月１日に新品で購入したばかりの商品です。実際のプレイ時間は１週間程度で、その後、保管をしていました。現在、値下げは考えておりません。取り置きもしておりませんので、購入希望の方は、そのまま購入手続きを進めてください。品番はRRS-00015です。【出品するもの】付属品も含めて全て揃っています。・XBOXSeriesS本体・HDMIケーブル・電源ケーブル・コントローラー（未使用品）・乾電池（未使用品）【本体の状態について】出品時に動作が正常であることを確認済みです。初期化済です。【不具合時の保証について】不具合が起きた時はメーカーの有料修理を利用してください。購入時の保証書ですが、保証書には私の個人情報が記載されているので、お渡しできません。予めご了承ください。あくまで中古品ですので、気になる方は購入をお控えください。宜しくお願いいたします。



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