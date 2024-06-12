月刊アニマルハウス　1989年10月号

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希少品です。三浦建太郎作品「ベルセルク」が不定期連載開始された号です。単行本第１巻第１話「黒い剣士」に該当する作品が掲載されています。他掲載作品につきましては目次の画像を参照してください。商品の状態経年のため傷、やけ、シミ、汚れ、ゆがみ等ございます。ひどい破れ、折れはございません。上面、側面、底面のやけがあります。表紙にかき傷があります。目次ページの接着が剥がれかけています。目次ページに目立つシミがあります。背表紙上部にシミ汚れ、わずかな破れがあります。全体的にゆがみがあります。画像も参照に状態をご理解頂いた上でご購入をお願いいたします。また非常にレアな品物であるため値下げは行わないつもりですので御承知下さるようお願いいたします。