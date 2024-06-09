『ノヴァーリス作品集』全３巻

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『ノヴァーリス作品集 第１巻 サイスの弟子たち・断章』ドイツ・ロマン派の天才的な詩人・哲学者ノヴァーリスの多岐にわたるテクスト群を、本邦初訳も含む新訳で編む文庫初のコレクション。第1巻は、澁澤龍彦も愛した自然研究の記念碑的小説「サイスの弟子たち」ほか、「花粉」、「断章と研究1798年」、「フライベルク自然科学研究」など、哲学・詩・科学をめぐる鋭く深い考察の数々を収める。『ノヴァーリス作品集 第２巻 青い花・略伝』夭折の詩人・哲学者ノヴァーリス。その多岐にわたる作品を新しい角度から編む文庫初のコレクション。第2巻は、代表作『青い花』を収録。めくるめくファンタジーと絢爛たるアレゴリーが渦巻く、百科全書的知の饗宴としての長編小説の姿が、永年の読解をふまえた新訳と細心の注解により初めて明かされる。29年たらずの短く濃密な生涯を誌した略伝を付す。『ノヴァーリス作品集 第３巻 夜の讃歌・断章・日記』ドイツ・ロマン派の「天才」(ベンヤミン)ノヴァーリスの多岐にわたる作品を、本邦初訳も含む新訳で編む文庫初のコレクション。第3巻は、神秘的なまでに深い感性の奔出「夜の讃歌」と、今こそ斬新なエンサイクロペディア的企図「一般草稿」の他、「聖歌」、「信仰と愛」、最後の「断章と研究」、「日記」等を収める。『ノヴァーリス作品集』全３巻セットです。古本のため、細かい傷・スレ・ヤケ・シミなどがございます。神経質な方はご購入をお控えください。バラ売り・値下げ不可でお願い致します。ただし、他の商品と同時購入していただける場合は値下げ可能ですのでご相談ください。