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キングダムハーツ プレイアーツ クラウド -キングダムハーツバージョン- アク…
商品番号 G43458141772
商品名

キングダムハーツ プレイアーツ クラウド -キングダムハーツバージョン- アク…
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キングダムハーツプレイアーツクラウド-キングダムハーツバージョン-アクションフィギュア#スクウェア・エニックス#キングダムハーツプレイアーツクラウド_キングダムハーツバージョン_アクションフィギュア開封済み。美品です。パーツ揃ってます。外箱裏に、折れ傷有り。プラの内箱の右上の角が、変形してしまっています。外箱閉めると気になりませんが、気になる方はご遠慮下さい。中古品につき神経質な方はご遠慮下さい。
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